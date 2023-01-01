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Электронный кошелек Neema для управления небанковским счетом для иностранных граждан

Электронный кошелек Neema

Электронный кошелек Neema для управления небанковским счетом для иностранных граждан

  • ‏40.00 ₪

    Открытие кошелька и карты

  • ‏5.00 ₪

    Комиссия за снятие наличных

  • ‏17.00 ₪

    Ежемесячная комиссия за обслуживание

  • 0.50%

    Комиссия за пополнение

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Электронный кошелек "Neema" + карта предоплаты Visa

Мобильный электронный кошелек (приложение) с предоплаченной картой Visa.

Имеет возможность самостоятельно осуществлять международный денежный перевод

Идеально подходит для таких стран, как: Филиппины, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения, Гана, Нигерия, Уганда, Южная Африка и другие ...

Предоплаченная карта Visa для использования в Израиле.

Возможность перевода денег между держателями кошельков (идеально подходит для групп сотрудников)

Отлично подходит для работодателя с группой иностранных студентов / рабочих для перечисления заработной платы

 

Основные преимущества:
Мобильное приложение, включающее предоплаченную международную карту Visa.
Возможность перевода денег за границу.
Низкие комиссии и привлекательные курсы.
Перевод средств между друзьями / сотрудниками
Ежемесячная плата только при использовании карты.

  • Комиссии

    Примечание 

    Тариф

    Комиссии 

    Единоразовая комиссия

    12$

    Открытие карты

    Комиссия взимается ежемесячно, начиная с текущего месяца

    4.99$

    Ежемесячная комиссия

    Начиная с первого пополнения

    0.5%

    Пополнение кошелька

    При снятии средств с банкомата

    1.5$

    Снятие средств

    Максимальная сумма перевода -5000шекелей

    0 ₪

    Перевод с кошелька на другой кошелек

    Бесплатно и без ограничений

    0 ₪

    Внутренние переводы с кошелька на карту и обратно

    Конверсия будет производиться по ценам, действующих в иностранной организации

    3%

    Комиссия за обмен валюты

    Комиссия варьируется в зависимости от страны назначения

    3$

    Комиссия за денежный перевод
  • Ограничения

    Количество

    Ограничения

    50,000 $

    Максимальная сумма средств на кошельке

    20000 ₪

    Максимальная сумма на карте

    15000 ₪

    Максимальная дневная сумма для пополнения

    15000 ₪

    Максимальная месячная сумма для пополнения

    4000 ₪

    Максимальная сумма для снятия наличных в день

    3

    Количество снятий в день (в банкомате)

    5000 ₪

    Максимальная сумма дневной покупки

    2,000 $

    Максимальная сумма денежного перевода

    50,000 $

    Полугодовое ограничение суммы денежных переводов

     5 лет

    Срок действия карты
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