Электронный кошелек Neema для управления небанковским счетом для иностранных граждан
Электронный кошелек Neema для управления небанковским счетом для иностранных граждан
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40.00 ₪
Открытие кошелька и карты
-
5.00 ₪
Комиссия за снятие наличных
-
17.00 ₪
Ежемесячная комиссия за обслуживание
-
0.50%
Комиссия за пополнение
Электронный кошелек "Neema" + карта предоплаты Visa
Мобильный электронный кошелек (приложение) с предоплаченной картой Visa.
Имеет возможность самостоятельно осуществлять международный денежный перевод
Идеально подходит для таких стран, как: Филиппины, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения, Гана, Нигерия, Уганда, Южная Африка и другие ...
Предоплаченная карта Visa для использования в Израиле.
Возможность перевода денег между держателями кошельков (идеально подходит для групп сотрудников)
Отлично подходит для работодателя с группой иностранных студентов / рабочих для перечисления заработной платы
Основные преимущества:
Мобильное приложение, включающее предоплаченную международную карту Visa.
Возможность перевода денег за границу.
Низкие комиссии и привлекательные курсы.
Перевод средств между друзьями / сотрудниками
Ежемесячная плата только при использовании карты.
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Комиссии
Примечание
Тариф
Комиссии
Единоразовая комиссия
12$
Открытие карты
Комиссия взимается ежемесячно, начиная с текущего месяца
4.99$
Ежемесячная комиссия
Начиная с первого пополнения
0.5%
Пополнение кошелька
При снятии средств с банкомата
1.5$
Снятие средств
Максимальная сумма перевода -5000шекелей
0 ₪
Перевод с кошелька на другой кошелек
Бесплатно и без ограничений
0 ₪
Внутренние переводы с кошелька на карту и обратно
Конверсия будет производиться по ценам, действующих в иностранной организации
3%
Комиссия за обмен валюты
Комиссия варьируется в зависимости от страны назначения
3$
Комиссия за денежный перевод
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Ограничения
Количество
Ограничения
50,000 $
Максимальная сумма средств на кошельке
20000 ₪
Максимальная сумма на карте
15000 ₪
Максимальная дневная сумма для пополнения
15000 ₪
Максимальная месячная сумма для пополнения
4000 ₪
Максимальная сумма для снятия наличных в день
3
Количество снятий в день (в банкомате)
5000 ₪
Максимальная сумма дневной покупки
2,000 $
Максимальная сумма денежного перевода
50,000 $
Полугодовое ограничение суммы денежных переводов
5 лет
Срок действия карты
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