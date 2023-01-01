Электронный кошелек Neema для управления небанковским счетом для иностранных граждан

Электронный кошелек "Neema" + карта предоплаты Visa

Мобильный электронный кошелек (приложение) с предоплаченной картой Visa.

Имеет возможность самостоятельно осуществлять международный денежный перевод

Идеально подходит для таких стран, как: Филиппины, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка, Китай, Кения, Гана, Нигерия, Уганда, Южная Африка и другие ...

Предоплаченная карта Visa для использования в Израиле.

Возможность перевода денег между держателями кошельков (идеально подходит для групп сотрудников)

Отлично подходит для работодателя с группой иностранных студентов / рабочих для перечисления заработной платы

Основные преимущества:

Мобильное приложение, включающее предоплаченную международную карту Visa.

Возможность перевода денег за границу.

Низкие комиссии и привлекательные курсы.

Перевод средств между друзьями / сотрудниками

Ежемесячная плата только при использовании карты.